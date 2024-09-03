Seconda scelta per Italiano, terza scelta per Palladino. Parisi snobbato da tutti, lui si sfogò ad Empoli...

Parisi per Italiano era la riserva di Biraghi. Le cose non cambiano con Palladino in panchina, anzi peggiorano...

Fabiano Parisi è stato uno dei più importanti acquisti della Fiorentina nell'estate del 2023. Costato 10 milioni di euro, avrebbe dovuto prendere, sulla carta, il posto di Biraghi sulla fascia sinistra della squadra viola. Questo in teoria. Ma in pratica le cose sono andate e stanno andando parecchio diversamente rispetto a quanto previsto.

Lo scorso anno per Vincenzo Italiano il terzino sinistro classe 2000 era una seconda scelta rispetto a Biraghi. In tanti hanno criticato l'ex allenatore viola per questa gerarchia. Gli stessi erano convinti che, con il cambio allenatore, le cose per Parisi sarebbero migliorate. In realtà sono peggiorate. Si perchè Palladino non ha semplicemente confermato la vecchia gerarchia, è andato oltre, ha richiesto a gran voce un nuovo esterno sinistro.

Lo ha fatto anche pubblicamente nel post partita di Fiorentina-Puskas in conferenza stampa: "Mi serve un quinto". Aveva detto Raffaele Palladino. E la società viola ha accontentato il nuovo tecnico. A Firenze è arrivato Robin Gosens che è stato schierato subito titolare contro il Monza senza mai aver svolto nemmeno un allenamento completo con la squadra. Segno che per il tecnico quel ruolo era una necessità assoluta.

Nelle gare precedenti, le prime 4 stagionali, Biraghi è stato preferito per ben 2 volte a Parisi. Nelle altre due partite invece, il capitano ha giocato come terzo in difesa dando cosi la possibilità a Parisi di iniziare tra i titolari. Ancora una prova che, il capitano della Fiorentina, è preferito allo stesso Parisi. Dunque, per Palladino, Biraghi viene prima di Parisi.

Passa una stagione, cambia un allenatore, ma la storia non cambia. Parisi non è un titolare per chi allena la Fiorentina. Non è un caso, non può essere un caso. E questo fa riflettere. Lo scorso anno, il ragazzo che viene da Empoli, si è sfogato con i suoi ex compagni di squadra per il poco minutaggio che gli era stato concesso. In realtà, se andiamo a vedere i numeri, la scorsa stagione ha giocato ben 32 partite tra tutte le competizioni, non sono state poche. E quest'anno potrebbe andare peggio...

L'OPINIONE DI FABIO CARESSA SULLA FIORENTINA DI PALLADINO

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