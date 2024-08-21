Bucchioni: "Arthur non è adatto per il gioco di Palladino, ci vuole qualcuno più dinamico a centrocampo"

Il noto giornalista e tifoso viola ha parlato della situazione in casa Fiorentina alla vigilia del match di domani contro il Puskas Academia

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha commentato la vigilia di Conference contro il Puskas Akademia: "Partita scivolosa, sono le peggiori perché viene in un momento in cui loro hanno tanto entusiasmo e sono avanti rispetto alla Fiorentina nella preparazione, mentre la squadra viola non è pronta e ha mostrato poco a Parma e nelle amichevoli, mai ha dato l'impressione di essere una squadra con personalità, ci vorrà tanta concentrazione per non rischiare."

Sul probabile ritorno di Arthur: "Arthur ha fatto un terzo delle partite l'anno scorso ad alto livello, un altro a livello basso rispetto alle sue qualità per i problemi fisici che spesso ha. Io non lo vedo nel gioco di Palladino perché ci vorrebbe un giocatore più dinamico come vedevi Pessina a Monza che faceva il regista, ma non ha le stesse caratteristiche del brasiliano, quindi, non credo vada bene per il nuovo allenatore poi se lo richiede lui stesso è un altro discorso."

Sui difensori: "Un centrale lo farei e anticiperei Valentini perché ne hai veramente bisogno e a Parma lo si è visto, hai bisogno di completare anche questo reparto perché hai Comuzzo che si può alternare con i titolari per farlo crescere ma non basta. In tutti i reparti hai bisogno del cosiddetto "doppione" e dietro a maggior ragione dove hai spesso faticato in questi anni."

https://www.labaroviola.com/pruzzo-assurdo-fare-la-conference-per-il-terzo-anno-di-fila-pero-se-sei-li-vuol-dire-che-non-puoi-fare-di-meglio/264932/