Tuttosport, il Benfica è interessato ad Arthur e la Juve si sfrega le mani. Ma la Fiorentina potrebbe riscattarlo 

Le grandi prestazioni di Arthur in maglia viola non rendono felici soltanto i tifosi della Fiorentina. sul centrocampista brasiliano ci sarebbero gli occhi di un club portoghese. A Firenze l’ex Liverpool è completamente rinato e in Italiano ha trovato l’allenatore ideale per tornare il giocatore visto a Barcellona. Dal Portogallo e in particolare dal Benfica si stanno registrando i primi passi concreti verso una trattativa tutt’altro che impossibile. Il club del presidente Rui Costa gioca con lo stesso modulo della Fiorentina ed è alla ricerca di un giocatore con esperienza e qualità. La Fiorentina vanta un diritto di riscatto sul bianconero di 20 milioni e guardando le prestazioni, non è detto che la società di Commisso non eserciti l’opzione. La Juventus intanto aspetta alla finestra, sapendo che comunque vada una bel gruzzoletto arriverà nelle casse bianconere. Lo scrive Tuttosport.

