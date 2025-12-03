Pastorello: "Arthur sarebbe rimasto volentieri alla Fiorentina, il club fece valutazione tattiche diverse"

L'Agente di Arthur Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del suo addio alla Fiorentina queste le sue parole:Arthur quest'anno è tornato sui livelli mostrati alla Fiorentina. P...

L'Agente di Arthur Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del suo addio alla Fiorentina queste le sue parole:

Arthur quest'anno è tornato sui livelli mostrati alla Fiorentina. Proprio il club viola, dopo una stagione in prestito, non ha però mai valutato la possibilità di trattenerlo a Firenze ben oltre l'annata 2023/24:

"Lui sarebbe tornato molto volentieri, ma anche lì fecero valutazioni diverse dal punto di vista tattico e tecnico - prosegue Pastorello - Non ci fu modo di tornare, ma lui ha un bellissimo ricordo della Fiorentina, del club, dei compagni, della dirigenza e dei tifosi. Devo dire che si era trovato veramente bene, ma poi alla fine sono state fatte scelte diverse".