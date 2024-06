Tuttosport: “Arthur non rientra nei piani della Juventus: può andare in Premier o al Galatasaray in Turchia”

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Arthur, dopo aver lasciato la Fiorentina potrebbe finire in Premier League, campionato in cui ha già militato con il Liverpool senza aver mai giocato. Infatti l’Everton, il Wolverhampton ed il Newcastle avrebbero messo il brasiliano nel taccuino per gli acquisti. Sullo sfondo anche la suggestione turca del Galatasaray di altre vecchie conoscenze italiane come Icardi, Mertens e Torreira.

Fonte: Tuttosport