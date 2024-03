Arthur a fine stagione tornerà alla Juventus, non è da escludere un nuovo prestito alla Fiorentina

“A fine stagione Arthur tornerà alla Juventus, poi vedremo il da farsi”. Il recente virgolettato di Federico Pastorello, agente del centrocampista brasiliano oggi in prestito alla Fiorentina, pare lasciar poco spazio a una permanenza a Firenze del suo assistito. Arthur in viola sta disputando una buona stagione (oltre il 70% di gare da titolare in campionato), ma il problema è sostanzialmente economico. La scorsa estate, infatti, il regista aveva prolungato il suo contratto con la Signora, spalmandosi lo stipendio sino al 2026. Una mossa concordata con la società bianconera per permettere al calciatore di rilanciarsi in prestito altrove. La soluzione è stata appunto la Fiorentina, che vanta pure un diritto di riscatto da 20 milioni di euro. Ma più che la cifra per trasformare il trasferimento da provvisorio a definito, a essere fuori parametro per i viola è proprio l’ingaggio del brasiliano. In questa stagione, infatti, la Juve si sta facendo carico di circa il 60% del suo emolumento. Naturalmente, la situazione non si ripeterebbe se il giocatore diventasse a tutti gli effetti della Fiorentina. Per questo la probabilità che Arthur torni alla Continassa è decisamente alta. Poi toccherebbe alla Juve trovargli una nuova sistemazione, magari con un nuovo prestito. Sempre a Firenze? Lo stesso Pastorello non lo esclude: “Lui è contentissimo della società e della città. Si trova benissimo, staremo a vedere. Non prevedo l’esercizio dell’opzione, magari ci sarà una discussione successiva”. Di sicuro pare altamente improbabile che Arthur resti in bianconero, specialmente con Massimiliano Allegri in panchina. Lo scrive La Gazzetta dello sport

ERRORACCIO DI BONAVENTURA IN NAZIONALE