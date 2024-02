Arthur, gira lui, gira tutta la Fiorentina. Ora è necessario più che mai. Stasera torna in regia 

Gira lui, gira tutta la squadra. E ora è necessario più che mai: Arthur in regia a dirigere la manovra può essere la grande risorsa di Vincenzo Italiano, come nella prima parte della stagione. Nel girone di ritorno è stato in campo per soli 218 minuti ovvero 36 in media a partita e ha giocato l’ultima gara per intero il 10 dicembre. La scorsa settimana a Empoli è solo subentrato ed è proprio gestendolo che può tornare sugli alti livelli mostrati in viola, prima che qualche problema fisico lo frenasse. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

