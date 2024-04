Gazzetta, Arthur sta bene a Firenze ma non resterà, troppi 20 milioni per il riscatto e 5 d’ingaggio

Se, oltre all’allenatore, cambia quasi la metà della rosa, è lecito parlare di rivoluzione. È quello che potrebbe accadere alla Fiorentina a giugno che, fra giocatori in scadenza e prestiti secchi, vedrà sette giocatori in uscita a cui potrebbero aggiungersene altrettanti, fino a raddoppiare il numero delle valigie.In partenza Il giocatore sotto i riflettori è Arthur,che alle condizioni attuali tornerà alla Juventus. Più di 20 milioni il riscatto, a cui si aggiunge un ingaggio sopra i 5: non sono numeri da casse viola. Il giocatore sta bene a Firenze, dove si è rilanciato, ma per vederlo ancora nel capoluogo toscano servirebbe un nuovo accordo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

