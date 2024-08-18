Da Torino riportano: "Arthur ha in mente solo la Fiorentina, può entrare nell'affare Nico"
L'ex centrocampista della Fiorentina è tornato a Torino però per lui non c'è posto nel gruppo di Thiago Motta
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2024 18:25
Come riportato dal portale Bianconeranews.it l'ex centrocampista brasiliano della Fiorentina Arthur sarebbe disposto ad adeguarsi lo stipendio pur di tornare a vestire la maglia Viola. Il giocatore sarebbe ancora rimasto legato a Firenze e vorrebbe tornarci quanto prima ma attualmente non si registrano degli avvicinamenti tra le parti. Potrebbe rientrare tra le proposte per il trasferimento di Nico Gonzalez in bianconero.
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