Da Torino riportano: "Arthur ha in mente solo la Fiorentina, può entrare nell'affare Nico"

L'ex centrocampista della Fiorentina è tornato a Torino però per lui non c'è posto nel gruppo di Thiago Motta

Come riportato dal portale Bianconeranews.it l'ex centrocampista brasiliano della Fiorentina Arthur sarebbe disposto ad adeguarsi lo stipendio pur di tornare a vestire la maglia Viola. Il giocatore sarebbe ancora rimasto legato a Firenze e vorrebbe tornarci quanto prima ma attualmente non si registrano degli avvicinamenti tra le parti. Potrebbe rientrare tra le proposte per il trasferimento di Nico Gonzalez in bianconero.

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