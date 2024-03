Arthur tornerà a Torino a fine stagione, Fiorentina a caccia del sostituto: Burdisso segue Fernandez

A fine stagione sarà rivoluzione a centrocampo per la Fiorentina. Arthur tornerà a Torino a giugno, poiché il club di Commisso non avrebbe intenzione di riscattarlo, considerate richieste economiche della Juventus: 20 milioni è la cifra fissata, con i 6 milioni di ingaggio che non rientrano nei parametri della rosa, dove lo stipendio più alto ammonta a 3 milioni di euro (Milenkovic e Nico Gonzalez, ndr.). I 2 club, in caso di un mancato compratore, potrebbero riparlarne in estate, facendo sì che il centrocampista brasiliano possa continuare la sua esperienza in viola. La Fiorentina si guarda intorno nel frattempo, alla ricerca di un valido sostituto: Burdisso, a cui è affidata la parte sportiva assieme a Pradè secondo la continuità che Rocco Commisso ha voluto seguire nel nuovo organigramma societario, strizza l’occhio all’argentino Ezequiel Fernandez, centrocampista del Boca Juniors, la cui clausola rescissoria è fissata a circa 23 milioni di euro (25 milioni di dollari). Nel 2024 ha collezionato solamente 2 presenze a causa di un guaio muscolare che lo ha tenuto fuori 19 giorni. Problema già smaltito però, perché domenica scorsa ha giocato circa 70 minuti in Coppa Argentina con il Boca, nel 3-0 sul Central Norte. Lo scrive il Corriere dello Sport – Stadio.

BERTONI SU FERNANDEZ: “È SIMILE AD ARTHUR, HA QUALITÀ MA GLI SERVIRÀ TEMPO E CONTINUITÀ”