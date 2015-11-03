Notizie Ezequiel Fernandez Fiorentina

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Arthur tornerà a Torino a fine stagione, Fiorentina a caccia del sostituto: Burdisso segue Fernandez
29 marzo 2024 15:02
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29 marzo 2024 08:18
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2024
Sett. 13
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