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Notizie Ezequiel Fernandez Fiorentina

Arthur tornerà a Torino a fine stagione, Fiorentina a caccia del sostituto: Burdisso segue Fernandez

29 marzo 2024 15:02

Gazzetta: “Idea Fernandez per la Fiorentina. Ha una clausola da 20 milioni ma conterà la sua volontà"

29 marzo 2024 08:18

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Sett. 13