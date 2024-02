Corriere Fiorentino: “Italiano torna al passato, con la Lazio pronto il 4-3-3. Arthur davanti alla difesa”

Nel corso di questi tre anni, Italiano ha affrontato diversi momenti di difficoltà. Per superarli, ha spesso messo mano alle sue idee di gioco e al modulo della Fiorentina. Rilancia una nuova possibilità, che tanto nuova non è. Infatti, dopo vari riflessioni, l’allenatore viola sarebbe tentato di tornare al suo vecchio e amato 4-3-3. Sì, quel modulo che ha regalato a Firenze una bella Fiorentina per più di un anno. La differenza sostanziale sarebbe a centrocampo. Infatti, Arthur dovrebbe giocare davanti alla difesa, con Mandragora e Duncan. Attenzione però alla carta Bonaventura, che davanti al ct Spalletti, vuole ritrovare se stesso. Per questo motivo potrebbe anche giocare l’ex Milan, con Beltran spostato prima punta. Bisogna dire, che in questo modo, il ballottaggio tra l’argentino e Belotti diventerebbe davvero serrato. Difficile che questa Fiorentina si privi dei due giocatori più in forma. Detto ciò, Italiano sta riflettendo e con la Lazio è pronta la scossa definitiva per tornare a vincere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, RIGORINO PER LA DEA?