Gazzetta svela: “La Juve sta pensando di far restare Arthur a Torino. La Fiorentina resterà alla finestra”

Il contratto di Arthur parla chiaro, con un diritto di riscatto da parte della Fiorentina che non sarà esercitato. L’ex Barcellona quindi tornerà a Torino e poi? Si stanno aprendo diversi scenari. Quello più probabile vedrebbe Arthur nuovamente con le valigie in mano e in pole position ci sarebbe proprio la Fiorentina, ma non solo. Allo stesso tempo, Giuntoli starebbe riflettendo sulla possibilità di trattenere il brasiliano a Torino visto che Allegri molto probabilmente lascerà la panchina bianconera e quindi, il nuovo allenatore potrebbe rilanciare il centrocampista. Molte incognite sul futuro del centrocampista, che per adesso si concentra solo sulla Fiorentina. Poi, si vedrà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

