Bucchioni: “L’ennesima panchina di Arthur è un caso senza apparente spiegazione”

Il giornalista Enzo Bucchioni ad un’ora dall’inizio di Juventus-Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Italiano ha varato un mini turnover, con Biraghi naturalmente inamovibile. Barak è in un buon momento di forma e merita una chance, Beltran giustamente rifiata x giovedi. L’impianto di gioco in definitiva resta il solito ma con maggiore freschezza. Arthur è un caso senza spiegazione ovvero possibile che ci sia una clausola particolare legata al numero delle presenze oppure è solo ed esclusivamente una questione tattica. Un centrocampo a due con Bonaventura anche se vincente nella partita perfetta contro la Lazio è oggettivamente troppo fragile e Italiano fa una scelta. Mandragora poi sta benissimo e viene giustamente confermato. Arthur fino due mesi fa sembrava insostituibile poi complice la crescita di Beltran in un ruolo diverso si è spostato il baricentro in avanti togliendogli spazio”

