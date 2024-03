Bonaventura ed il ghigno al momento del cambio. Nico ed Arthur sembrano aver fatto un passo indietro 

Non tutti i giocatori sono uguali. C’è chi trascina la squadra e chi no, c’è chi è un campione e chi no. C’è chi è un leader e chi invece, no. La Fiorentina ha tre giocatori di cui non può fare a meno: Bonaventura, Nico Gonzalez e Arthur. Se per il primo, la crisi degli scorsi mesi sembra rientrata, con una buona prestazione a Torino. Il “ghigno” al momento del cambio con Nzola va visto in maniera positiva. Per gli altri due invece, le cose non sembrano migliorare. L’argentino e il brasiliano hanno fatto un passo indietro rispetto alla gara contro la Lazio, così un po’ come tutta la squadra di Italiano. L’obiettivo adesso è recuperare il primo possibile anche loro. Soltanto così, si potrà rivedere la vera Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

