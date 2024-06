Arthur torna in patria? Dal Brasile: “Ci prova il San Paolo. Servono 15 milioni di euro”

Dopo aver salutato i tifosi viola, Arthur Melo è alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Il centrocampista brasiliano non è stato riscattato dalla Fiorentina a causa delle elevate cifre dell’operazione, considerate insostenibili dal club di Rocco Commisso. Di conseguenza, Arthur tornerà alla Juventus, dove lo attende la nuova gestione di Thiago Motta. Tuttavia, il ritorno in bianconero potrebbe essere di breve durata, poiché numerosi club sono interessati al giocatore. Negli ultimi giorni, infatti, secondo quanto riportato da SPFC.Net, il São Paulo avrebbe fatto un tentativo per riportare in patria l’ex centrocampista viola. La valutazione attuale di Arthur è di 15 milioni di euro e la squadra brasiliana continua a cercare rinforzi in vista della prossima finestra di trasferimenti.

TMW: “INTERESSAMENTO DEL ATLETICO MADRID PER NICO GONZALEZ, CI SONO ANCHE DEI CLUB DI PREMIER”