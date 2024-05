Arthur giura amore a Firenze ma in ogni caso non verrà riscattato dalla Juve. Nulla cambia

«Il popolo viola ha abbracciato me e la mia famiglia — ha detto Arthur l’altra sera dopo aver realizzato il suo primo gol in maglia viola —compresi mio padre e mia madre. È stato troppo bello e devo ringraziare tutti perché qua mi sento a casa. Sarebbe bello restare, ma non dipende solo da me». Difficile però, quasi impossibile, che venga accontentato. Per riscattarlo infatti alla Fiorentina servirebbero quasi 20 milioni di euro e soprattutto, a differenza di quanto successo in questa stagione nella quale l’ingaggio è gravato interamente sulle casse della Juventus, i 5 milioni netti del suo stipendio se li dovrebbero accollare i viola. Tanti. Probabilmente troppi. Salvo sorprese insomma, il brasiliano a fine stagione tornerà a Torino per poi cercare una nuova sistemazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.