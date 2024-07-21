Di Marzio annuncia: "Pazza idea Como, Arthur nel mirino dei lariani dopo Belotti e in attesa di Varane"

Il centrocampista brasiliano, che ha passato in viola l'ultima stagione, sarebbe entrato nel mirino del club lombardo

Il Como è una delle squadre di Serie A più chiacchierate in questo mercato estivo, anche in virtù della forte disponibilità economico-finanziaria della proprietà (i fratelli indonesiani Hartono sono i più ricchi proprietari nel mondo del calcio italiano). E tra un Belotti già arrivato e l'attesa per Varane, ecco che i Lariani provano a muoversi su un altro nome di grido. Infatti come riportato da Di Marzio, Arthur sarebbe l'ultima idea di mercato dell'ambizioso Como, che ha fatto un sondaggio.

Arthur non rientra nei piani della Juventus, come già di fatto rivelato dal suo procuratore Pastorello nelle settimane scorse, tanto da non essere stato convocato per la tournée in Germania. L'operazione però viene descritta come non facile, anche e soprattutto per via del pesante ingaggio percepito da Arthur da parte della Juventus. Le cose potrebbero trovare un compimento solamente se il club bianconero contribuisse al pagamento dello stipendio. Su Arthur, comunque, non c'è solo la Serie A: il brasiliano piace anche in Premier League, con Everton e Leicester su tutti.

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