Tuttosport: “Juve pronta a monetizzare da Arthur ma 22 milioni per il riscatto per la Fiorentina son troppi”

Arthur, il centrocampista è passato da essere un esubero della Juventus a diventare in fretta un punto fermo della Fiorentina di Italiano. Il percorso del brasiliano è stato tortuoso: in estate era fuori dal progetto di Allegri e sembrava non volerlo nessuno, anche a causa di uno stipendio alto. Poi è arrivata la Fiorentina, in prestito, e il centrocampista è tornato al centro di un progetto, dimostrando di poterci stare alla grande a certi livelli. La Juventus ora può monetizzare anche da Arthur, per il quale c’è un diritto di riscatto fissato a 22 milioni: il club viola vorrebbe investire sul brasiliano, ma non a cifre così elevate. Con uno sconto su quei 22 milioni se ne può parlare, anche perché la Fiorentina dovrebbe rinnovare il contratto di Arthur spalmando l’ingaggio per renderlo compatibile con i parametri del club di Commisso. Lo scrive Tuttosport.

