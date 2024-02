Baldanzi alla Fiorentina? No, il motivo è il cambio procuratore. Poco feeling tra Barone e Beppe Riso

Una delle domande che il tifoso della Fiorentina si è posto nel mese di gennaio è come mai Tommaso Baldanzi non è stato preso dalla società viola nel mercato invernale. Troppo vantaggiose le condizioni per il suo acquisto. Ma facciamo un passo indietro. In estate il talento classe 2003 era stato praticamente preso per un’operazione che si aggirava sui 20 milioni, poi la cessione di Castrovilli al Bournemouth è saltata e dunque la Fiorentina ha dovuto bloccare tutto con Baldanzi costretto a restare all’Empoli. Da qui è arrivato il cambio di procuratore per l’azzurrino, da Federico Pastorello a Beppe Riso, un passaggio non banale in questa vicenda perchè i rapporti tra Barone e Pastorello sono ottimi ma lo stesso non si può dire con Beppe Riso. Da qui la fine di ogni discorso viola. Baldanzi a gennaio è finito sul mercato perchè si stava svalutando troppo e l’Empoli non poteva rischiare di perdere cosi tanti soldi, cosi è nata la possibilità di andare alla Roma che si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato per la cifra di 10 milioni più 5 di bonus. Un grande sconto rispetto al prezzo estivo. Ma nel mese di gennaio la Fiorentina non è mai stata un possibilità per Baldanzi. Il motivo sta nei rapporti con il procuratore.

