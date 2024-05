Con il gol di Arthur, la Fiorentina vanta 18 marcatori in campionato. In Europa solo il Newcastle ha fatto meglio

Con il gol di Arthur di ieri sera contro il Monza, la Fiorentina di Vincenzo Italiano stacca l’Inter e si porta in prima posizione per marcatori diversi nel campionato italiano. Infatti, sono ben 18 i giocatori viola andati a segno in questa stagione di Serie A, con l’Inter ferma a quota 17. Tuttavia, è necessario precisare che la squadra nerazzurra ha segnato ben 33 gol in più della banda di Italiano, motivo per cui questo dato è risulta ancor più rilevante.

Ampliando l’analisi ai top 5 campionati europei, la Fiorentina è alle spalle solo del Newcastle, che in Premier League ha mandato a segno 19 giocatori diversi. Anche in questo caso, è fondamentale sottolineare che gli inglesi hanno gonfiato la rete ben 79 volte, 26 in più della squadra viola.

Insomma, se i tifosi hanno spesso discusso il tema degli attaccanti, la Fiorentina ha risposto mandando in gol praticamente tutto il resto della rosa.

ARTHUR VORREBBE RESTARE ALLA FIORENTINA