La Gazzetta dello Sport riporta: "Arthur potrebbe ripartire dalla Roma di De Rossi nella prossima stagione"

L'ex calciatore della Fiorentina potrebbe vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione dopo gli interessamenti inglesi

Il centrocampista brasiliano classe 1996 Arthur una volta concluso il suo prestito alla Fiorentina ha fatto ritorno alla Juventus in maniera momentanea, ora infatti è alla ricerca di una nuova sistemazione pr la prossima stagione. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la Roma avrebbe mosso i primi passi verso l'ex centrocampista del Barcellona, avviando i contatti con l'entourage, su Arthur ci sarebbero anche Everton e Newcastle. L'idea della Roma sarebbe comunque quella di riuscire a prendere in prestito il centrocampista di proprietà della Juventus. Tutto quindi aperto e da definire. Certamente però, salvo sorprese, Arthur non sarà parte della Juventus nemmeno agli ordini di Thiago Motta.

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