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Finisce la telenovela Arthur: Il brasiliano riparte dal Girona in Liga

Il centrocampista brasiliano ex viola riparte dalla Catalogna e firma per un prestito secco con il Girona fino a giugno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 14:30
Finisce la telenovela Arthur: Il brasiliano riparte dal Girona in Liga - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Arthur
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L'ex centrocampista viola Arthur dovrebbe ripartire dalla Spagna con il Girona, infatti il giocatore brasiliano potrà rigiocare dopo la parentesi da separato in casa alla Juventus da inizio stagione. Thiago Motta non lo ha mai messo dentro al suo progetto tecnico e tra poco dovrebbe chiudersi questa telenovela che lo ha visto accostato a tante squadre come il Santos o il Flamengo, tra le ultime. Il Girona se lo assicurerebbe fino a fine stagione in prestito secco nello stesso campionato in cui ha militato fino al 2020 al Barcellona prima di venire in Italia.

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