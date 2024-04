Per la Fiorentina contro l’Atalanta meglio giocare con Mandragora che con Arthur, è più fisico

La sfida nella sfida è una di quelle più interessanti. A livello tattico Gasperini e Italiano giocheranno la loro consueta partita a scacchi. L’ennesima. E non si sono mai fatti sconti negli ultimi tre anni. Quello di questa sera sarà il decimo confronto fra i due e il ‘Gasp’ diventerà così l’allenatore più sfidato in carriera da Italiano, con Simone Inzaghi e Ivan Juric staccati a nove incontri. Rimanendo nel campo della statistica, i numeri sorridono al tecnico viola. Fin qui 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte contro Gasperini. Una sola di questa da allenatore della Fiorentina (1-0 dell’ottobre 2022, decise Lookman). Negli ultimi tre anni, 5 vittorie e un pareggio al Franchi. Solo fortuna? Forse no.

La gara d’andata ha messo in mostra una Fiorentina scintillante, con la Dea salvata da un paio di prodigi di Carnesecchi. La prima mossa la fece Italiano, lasciando Arthur in panchina. Chiaro che un play naturale soffra contro i trequartisti di Gasperini, che senza palla hanno compiti precisi di interdizione. Gli stessi che Italiano chiede a Beltran dall’altra parte del campo. Meglio dunque avere più gamba. Quella di Mandragora senz’altro, uno dei pochi nella rosa viola in grado di sfruttare il tiro da fuori. Occhio poi ai duelli sugli esterni. La sfida tra Biraghi e Zappacosta sarà un fattore, come quella tra Dodo e Ruggeri. Il capitano con la palla è portato a scendere sul binario, il brasiliano entra più dentro il campo. Senza dimenticare però che sarà l’Atalanta a dover fare la partita per rimontare. Lo scrive La Nazione