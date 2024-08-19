Gazzetta: “La Fiorentina resta su Arthur, la Juve vuole accasarlo altrove. Ostacolo ingaggio per i viola”

Arthur è sempre un esubero della Juve

Un altro tema importante della lunga commedia estiva tra Juventus e Fiorentina è quella riguardante Arthur Melo. Viola nella scorsa stagione e ora esubero bianconero. La Juventus vorrebbe accasarlo altrove e la Fiorentina sembra più che una buona opzione. Si sa, per ingaggiare Arthur serve fare un particolare sforzo a livello di ingaggio, cosa non sempre facile per un club come la Fiorentina. Dunque, riuscire a venire incontro ai viola dando una quadra all'operazione Arthur-Fiorentina potrebbe addolcire i tesi rapporti che ora ci sono tra le due società.

Nico e Arthur restano due operazioni slegate, ma come si dice "uno tira l'altro". Ecco come anche la Juve vorrebbe provare a prendere Nico, non solo sulla base monetaria, ma anche puntando su un rapporto cordiale e collaborativo con la società di Commisso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/sportmediaset-la-fiorentina-vuole-40-milioni-per-nico-e-non-accetta-prestiti-distanza-con-la-juventus/264574/