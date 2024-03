Arthur decide il modulo, con lui sarà lo stesso della vittoria con la Lazio, sennò altre novità

Fiorentina-Roma è alle porte e sarà una partita elettrizzante come al solito. Italiano prepara la squadra per compiere una vera ed autentica impresa, avendo visto la squadra giallorossa ultimamente. Tutto ruota intorno alla presenza dal primo minuto di Arthur che, in caso di titolarità, giocherebbe come contro la Lazio, avendo in mano tutte le geometrie, nel caso in cui invece non dovesse giocare, si tornerebbe ad una mediana a due. La presenza del brasiliano è fondamentale per la squadra che si affida a lui per aggirare il gioco romanista.

Lo riporta Il Corriere dello Sport