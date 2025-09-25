Sentite Arthur: “Voglio tornare in Nazionale, per questo ho scelto il Gremio. Voglio tornare ai miei livelli”
Il calciatore ex Fiorentina Arthur ha parlato delle sue ambizioni personali, tra cui spicca la voglia di riprendersi la Nazionale
Arthur Melo vuole convincere il nuovo commissario tecnico Carlo Ancelotti e riprendersi la Nazionale brasiliana, anche per questo ha scelto di tornare a vestire la maglia del Gremio quest'estate.
"Ho scelto il Gremio perché questa è la mia casa. Sono cresciuto nel settore giovanile dell'Imortal Tricolor, qui ho esordito tra i professionisti e conquistato i miei primi titoli. Sentivo però che la mia storia con questa maglia non era ancora finita..."
Il Gremio è stata una scelta di cuore, sicuramente, dettata però anche dalla voglia di riprendersi la Seleção: "Voglio tornare in Nazionale, questo è senza dubbio uno dei miei obiettivi. Sarebbe bellissimo lavorare col nuovo commissario tecnico Carlo Ancelotti e rappresentare nuovamente il mio Paese, sono carico e ho tanta voglia di fare bene in questa stagione appena iniziata", prosegue.
L'ex centrocampista tra le altre di Barcellona, Fiorentina e Liverpool aveva anche altre offerte: "Sì, ma volevo solo il Gremio. Qui ho vissuto momenti bellissimi, sono molto felice e il mio mantra è uno, uno solo: lavorare, lavorare, lavorare. Voglio tornare ai miei massimi livelli di rendimento", conclude il calciatore di Goiânia. Lo riporta tuttomercatoweb.com