Arthur dopo la Fiorentina è fuori rosa alla Juventus, a gennaio può andare in prestito al Betis

Dopo la stagione giocata con la maglia della Fiorentina, Arthur è tornato a non mettere più piede in campo...

Si inizia a scaldare il mercato intorno ad Arthur, centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus che non rientra nei piani tecnici di Thiago Motta dopo la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina. Il Real Betis sta aumentando il pressing per arrivare all'ex Barcellona già nella sessione di mercato che si aprirà giovedì 2 gennaio. I contatti fra le società stanno procedendo con concretezza, col club di Siviglia che sta lavorando ad un'operazione in prestito con diritto di riscatto. La Juventus sta valutando cifre e possibilità, con l'eventuale opzione di riscatto che dovrà essere fissata intorno ai 10 milioni di euro considerando la cifra d'ammortamento del suo cartellino.

Nei giorni scorsi, il suo agente Federico Pastorello aveva così parlato della situazione di Arthur: "Dobbiamo trovare una soluzione, è un peccato mortale vedere un calciatore della sua qualità non utilizzato. Purtroppo non rientra nuovamente nei piani della Juventus, nonostante secondo me potesse dare qualcosa di diverso anche alla luce del nuovo sistema di gioco. Accettiamo e rispettiamo la decisione presa dal club ma a gennaio troveremo una nuova sistemazione". Oltre al Betis, nelle passate settimane si erano interessate anche Bologna e Como in Italia, ma soprattutto Benfica all'estero. Lo scrive TMW

LE PAROLE DI BIASIN SULL'ESULTANZA DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/biasin-ora-non-si-puo-nemmeno-esultare-mica-lha-fatto-in-faccia-o-ha-mandato-affanculo-qualcuno/281238/