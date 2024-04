Da Salerno rivelano: “La Fiorentina e la Lazio sono pronte a tornare alla carica per l’acquisto di Dia”

La Salernitana è ormai a un passo dalla Serie B e la dirigenza sta già pianificando il futuro. Boulaye Dia, attaccante granata che resterà fuori rosa probabilmente fino a fine stagione, potrebbe comunque giocare in Italia nel 2024-2025. Il senegalese avrebbe volentieri accettato l’offerta del Wolverhampton nel recente passato, ma il club rifiutò la proposta degli inglesi e decise di tenerlo. Altre big hanno manifestato interesse come Fiorentina e Lazio, ma le trattative non sono mai decollate.

Secondo quanto scritto da TuttoSalernitana.com, per il giocatore che fu pagato 12 milioni di euro al Villarreal, sarebbero pronte a tornare alla carica proprio le due squadre italiane. I viola e i biancocelesti devono infatti cambiare nel reparto offensivo: se da una parte Nzola non ha convinto, dall’altra Immobile ha deluso e Castellanos non è ancora riuscito a trovare la continuità che ci si aspettava.

Da monitorare c’è anche il Napoli, soprattutto se sulla panchina degli azzurri dovesse approdare Vincenzo Italiano, suo grande estimatore. Più defilata al momento la Premier League, anche se mancano ancora più di due mesi alla sessione di trasferimenti estiva e tante cose possono cambiare. La Salernitana rischia comunque una minusvalenza a causa dello scarso rendimento in questa stagione del centravanti e della retrocessione in Serie B. Lo riporta TMW.

