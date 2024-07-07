Labaro Viola

Il retroscena de La Gazzetta dello Sport: "Nzola? No, Italiano voleva prendere Dia alla Fiorentina"

Dia potrebbe andare al Bologna. Vincenzo Italiano lo avrebbe voluto anche lo scorso anno nell'attacco della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2024 13:18
Il retroscena de La Gazzetta dello Sport: "Nzola? No, Italiano voleva prendere Dia alla Fiorentina" -
News
Fiorentina
Bologna
Salernitana
Italiano
Dia
Condividi

Nome nuovo per l'attacco del Bologna, che quasi sicuramente dovrà salutare Joshua Zirkzee, ma la cui dirigenza lavora per mettere rinforzi a disposizione di Vincenzo Italiano. Domani il tecnico ex Fiorentina - conferenza stampa alle 17,30 - avvierà la sua avventura da tecnico rossoblù e aspetta novità anche sul fronte del mercato.

L'ultima pista porta a Boulaye Dia, centravanti senegalese in uscita dalla Salernitana e da tempo in trattativa con la Lazio. Italiano l'avrebbe voluto già a Firenze, adesso potrebbe vederselo recapitato a Casteldebole. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero già partiti i dialoghi tra gli uomini mercato dei due club, Dia costa circa 15 milioni di euro e da Salerno c'è tutta la volontà di facilitarne la partenza, vista la controversia in essere. Da battere, appunto, la concorrenza della Lazio.

Dia sarebbe un'alternativa a Fotis Ioannidis, centravanti del Panathinaikos che il Bologna tratta da tempo senza però riuscire ad avvicinare. Il club greco ha una richiesta di 25 milioni di euro e sin qui non si è dimostrato pronto a fare sconti, mentre i felsinei si sono spinti fino a 22 milioni. Sempre in attacco, ma con altro ruolo, resta viva la pista Cambiaghi: l'esterno offensivo rientrerà all'Atalanta dall'Empoli, è valutato circa 11 milioni e piace anche alla stessa Lazio, al Parma e al Como.

AMRABAT NON NE VUOLE SAPERE DI TORNARE ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/non-bastano-le-vacanze-extra-amrabat-a-firenze-non-vuole-piu-tornare-nemmeno-per-un-saluto/259910/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok