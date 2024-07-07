Il retroscena de La Gazzetta dello Sport: "Nzola? No, Italiano voleva prendere Dia alla Fiorentina"

Dia potrebbe andare al Bologna. Vincenzo Italiano lo avrebbe voluto anche lo scorso anno nell'attacco della Fiorentina

Nome nuovo per l'attacco del Bologna, che quasi sicuramente dovrà salutare Joshua Zirkzee, ma la cui dirigenza lavora per mettere rinforzi a disposizione di Vincenzo Italiano. Domani il tecnico ex Fiorentina - conferenza stampa alle 17,30 - avvierà la sua avventura da tecnico rossoblù e aspetta novità anche sul fronte del mercato.

L'ultima pista porta a Boulaye Dia, centravanti senegalese in uscita dalla Salernitana e da tempo in trattativa con la Lazio. Italiano l'avrebbe voluto già a Firenze, adesso potrebbe vederselo recapitato a Casteldebole. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero già partiti i dialoghi tra gli uomini mercato dei due club, Dia costa circa 15 milioni di euro e da Salerno c'è tutta la volontà di facilitarne la partenza, vista la controversia in essere. Da battere, appunto, la concorrenza della Lazio.

Dia sarebbe un'alternativa a Fotis Ioannidis, centravanti del Panathinaikos che il Bologna tratta da tempo senza però riuscire ad avvicinare. Il club greco ha una richiesta di 25 milioni di euro e sin qui non si è dimostrato pronto a fare sconti, mentre i felsinei si sono spinti fino a 22 milioni. Sempre in attacco, ma con altro ruolo, resta viva la pista Cambiaghi: l'esterno offensivo rientrerà all'Atalanta dall'Empoli, è valutato circa 11 milioni e piace anche alla stessa Lazio, al Parma e al Como.

AMRABAT NON NE VUOLE SAPERE DI TORNARE ALLA FIORENTINA

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