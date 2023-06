Di Marzio: “Fiorentina su Dia ma Commisso non è intenzionato a pagare i 25 milioni di clausola”

La Fiorentina continua a cercare attaccanti per la prossima stagione. Ai viola piace Boulaye Dia della Salernitana, autore di 16 reti nello scorso campionato di Serie A. Boulaye Dia è un nome che piace in casa Fiorentina per l’attacco. Al momento la dirigenza viola non ha presentato offerte alla Salernitana. Inoltre, non c’è la volontà da parte del club di Rocco Commisso di esercitare clausola di 25 milioni di euro, considerato gli ottimi rapporti tra le due società. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

