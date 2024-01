Nzola la chiave del mercato della Fiorentina. Kean o Dia in viola? Passano dalla sua cessioni. Belotti sullo sfondo 

M’Bala Nzola nei suoi primi 6 mesi alla Fiorentina è sembrato un corpo estraneo al resto della squadra. il Cagliari e la Salernitana lo hanno chiesto in prestito. Con i campani il dialogo è aperto sul fronte di Dia, con il quale ci potrebbe essere uno scambio di prestiti. Inoltre c’è il nome di Kean. La Juventus vorrebbe fargli macinare minuti in vista di EURO2024. Ma c’è da affrontare la concorrenza di Galliani e del suo Monza. Sullo sfondo anche Belotti, che però resta come ultima opzione, in caso di cessione della Roma. Lo scrive La Nazione.