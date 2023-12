Corriere dello Sport, Dia torna a Firenze, è ancora sul mercato, l’addio potrebbe arrivare per 15-16 milioni

A Firenze arriva un vecchio pallino, ma ancora da avversario. Parliamo di Boulaye Dia della Salernitana, rientrato fra i convocati di Inzaghi per la partita contro i viola. Ad oggi, il senegalese è nuovamente al centro di voci importanti di mercato è sbucata una nuova clausola nel suo contratto con scadenza 19 gennaio: 22 milioni per liberarsi verso l’Europa, altrimenti 23. Dia è stato anche nei piani della Fiorentina nella scorsa estate, quando Commisso offrì 22 milioni totali (comprensivi di contropartita tecnica), ma non i famosi 25 della clausola.

La sensazione è che la Salernitana debba cedere per ripianare almeno in parte il -29,6 milioni alla voce bilancio, ma soprattutto da dopo il 19 gennaio il valore di Dia potrebbe abbassarsi notevolmente e il club potrebbe accettare anche offerte da 15-16 milioni. La Fiorentina, ad oggi, ha i due attaccanti acquistati in estate in rosa e sembra aver abbandonato del tutto la pista, visto che oltretutto il calciatore giocherà anche in Coppa D’Africa lasciando i compagni in inverno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

