Tuttosport, Fiorentina a caccia di un bomber da doppia cifra: Beto dell’Udinese torna di moda

Tuttosport oggi in edicola, parla del mercato della Fiorentina. Ai viola serve un attaccante in grado di garantire un numero di gol in doppia cifra. Il primo nome sulla lista è quello di Boulaye Dia della Salernitana, ma c’è anche quello di Beto dell’Udinese anche se c’è una concorrenza a dir poco agguerritissima. Sul taccuino anche Nzola dello Spezia, che Italiano dunque conosce già e Zapata del’Atalanta. Tra i nomi che sono circolati c’è anche quello di Mateo Retegui che non raccoglie però un giudizio uniforme. Sicuramente quella del centravanti è una scelta che non può essere sbagliata. Per non perdere il decreto crescita Jovic nonostante l’offerta del Galatasaray potrebbe restare in viola.

