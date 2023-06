La Salernitana ha riscattato Dia per 12 milioni dal Villarreal. Adesso può partire la trattativa con la Fiorentina

Il nome di Dia è accostato alla Fiorentina in questo mercato. Il centravanti classe 1996 che nell’ultima stagione in serie A ha segnato 16 gol e fornito 6 assist con la maglia della Salernitana. Oggi è arrivato il comunicato per il suo riscatto dal Villareal per 12 milioni di euro:

“L’Unione Sportiva Salernitana ha esercitato l’opzione di acquisto sul calciatore Boulaye Dia, che ha giocato in prestito durante la stagione 2022/23 con la squadra italiana. Il Villarreal CF desidera ringraziare Dia per la sua professionalità e impegno durante il suo periodo da giocatore di club, in cui ha giocato 35 partite e segnato 7 gol, e gli augura buona fortuna per la sua nuova fase”.

Adesso, considerato il grande interessamento viola per il centravanti, potranno partire le trattative per l’acquisto del bomber se davvero la Fiorentina avesse intenzione di vestirlo di viola

LA TRATTATIVA TRA CASTROVILLI E LA FIORENTINA PER IL RINNOVO