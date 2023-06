Corriere dello Sport: “Napoli in pole per Dia ma su di lui c’è la Fiorentina e mezza Europa”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di Boulaye Dia. Il centravanti senegalese, il quale ha segnato 16 gol con la maglia della Salernitana quest’anno, al suo primo anno in Serie A, fa gola a diversi club. Su di lui infatti diverse squadre ci sono, tra cui proprio la Fiorentina. Il club in vantaggio ora sarebbe il Napoli, che nei colloqui con Paulo Sousa ha parlato anche dell’ex Villarreal, probabile in caso di affondo la partenza di Osimhen. Su di lui anche Lazio, Roma, West Ham, Burnley ed Everton.

