Dia è scomparso e non vuole tornare più a Salerno. La Salernitana valuta di annullare il suo stipendio

Le prossime ore saranno decisive per la vicenda che vede coinvolto Boulaye Dia, attaccante della Salernitana e autore di 16 gol lo scorso anno in Serie A. Il centravanti senegalese non è ancora tornato in Italia dopo gli impegni della Nazionale (dove ha rimediato una lesione al retto femorale, stop di 2 settimane), fermandosi in Francia per motivi familiari. Ora, però, la Salernitana lo invita a riaggregarsi alla truppa di Sousa, anche per sottoporlo ad esami che possano dare maggiori certezze in merito alle sue condizioni fisiche.

Nelle scorse ore – mentre i tifosi inviavano un messaggio con uno striscione rivolto al calciatore – dalla sede del club granata è partita una pec, destinatario Boulaye Dia. Il presidente Iervolino (che ieri ha incontrato la squadra), ha consultato il suo pool legale e ha dato il via libera all’invio di una diffida ultimativa.

Il giocatore è stato invitato a rientrare in Italia entro le 22 di oggi, altrimenti sarà considerato inadempiente. Se il giocatore non dovesse rispondere alla “convocazione”, la Salernitana potrebbe comminare una ulteriore multa al giocatore che guadagna 160mila e il cui stipendio sarà già decurtato del 15% il prossimo mese. Se il caso non dovesse rientrare, la percentuale potrebbe crescere, fino al 50% del prossimo stipendio, con una azione legale al Collegio Arbitrale che dovrebbe autorizzare il club.

SE LA FIORENTINA PIANGE, IGOR NON RIDE…