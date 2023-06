Corriere dello Sport, Italiano ha scelto Boulaye Dia per l’attacco, ora tocca alla società

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo vari summit di mercato, Vincenzo Italiano ha scelto l’attaccante della sua nuova Fiorentina. Ha individuato in Dia l’identikit che potrebbe fare al caso della squadra. Corsa, tecnica, sacrificio, le tre principali caratteristiche di Boulaye Dia. Ora la palla passa alla società viola che si trova davanti a sé due ostacoli: innanzitutto la Salernitana deve ancora esercitare il riscatto, poi il club campano non sembrerebbe gradire la contropartita Arthur Cabral per abbassare il prezzo. Una trattativa tutta in salita per la squadra mercato viola che vuole però accontentare il mister portando Dia a Firenze prima dell’inizio del ritiro al Viola Park.