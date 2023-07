Corriere dello Sport: “La Salernitana vuole 35 milioni per Dia, la Fiorentina ci rinuncia”

Scrive il Corriere dello Sport, Boulaye Dia è sempre il primo obiettivo della Fiorentina per rinforzare la squadra, è in cima alla lista dei desideri di Italiano. Una prima offerta il club viola l’ha fatta, inserendo il brasiliano (Cabral) come contropartita per pareggiare i 25 milioni della clausola. Offerta respinta da Iervolino ora scaduta la clausola, ha spostato la richiesta a 35 milioni. A queste condizioni non se ne farà nulla con i viola.

