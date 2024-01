Di Marzio: “Fiorentina e Salernitana parlano dello scambio Dia-Nzola. Il centravanti viola non è convinto”

Prende forma l’idea di uno scambio di prestiti in attacco tra Fiorentina e Salernitana. I giocatori coinvolti sono M’Bala Nzola e Boulaye Dia, per diversi motivi in uscita dalle rispettive squadre.In giornata ci sono stati nuovi contatti tra le due società per portare avanti l’operazione, al momento frenata dalla volontà di Nzola di rimanere in viola. M’Bala Nzola non è convintissimo del trasferimento in prestito alla Salernitana e vorrebbe restare alla Fiorentina. Questo è al momento l’ostacolo principale che frena lo scambio con Boulaye Dia. Entrambi nei rispettivi club non vivono una situazione facile. L’angolano, arrivato in estate dallo Spezia, ha fin qui reso al di sotto delle aspettative e nelle ultime. Non sta andando meglio a Dia, protagonista di una prima parte di stagione contraddistinta da malumori extra campo e problemi fisici. Per lui 4 gol in 13 presenze in Serie A. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI BREKALO