Scrive il Tirreno, la Fiorentina continua a sondare diversi nomi per il suo attacco, a partire da Boulaye Dia della Salernitana. I campani prima lo riscatteranno per 12 milioni dal Villarreal poi scatterà la clausola di 25 milioni. Sono tanti su di lui, la Fiorentina ha già fatto un’offerta ai granata inserendo in cambio anche il cartellino di Cabral.

