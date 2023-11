Da Salerno: nessun problema serio per Dia, viaggia verso il recupero contro la Fiorentina

Dopo la vittoria di sabato pomeriggio contro la Lazio, il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha deciso di concedere alla propria squadra due giorni di riposo. Da valutare le condizioni di Boulaye Dia, che potrebbe essere disponibile per il match allo stadio Franchi. L’attaccante senegalese ha avuto un problema fisico durante il ritiro con la nazionale ma gli accertamenti hanno escluso problemi seri e potrebbe quindi tornare tra i convocati già dal prossimo turno. Non saranno ancora a disposizione invece il portiere Guillermo Ochoa e l’attaccante Loum Tchaouna, per cui si dovrà attendere ancora qualche settimana. Lo riporta Tuttosalernitana.com.