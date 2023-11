Il Viola Park avrà il suo parcheggio. La Fiorentina acquista terreno per far mettere 490 posti auto

Nasce il Viola Parking. Per risolvere i problemi di sosta delle auto dei tifosi, la Fiorentina ha deciso di intervenire in proprio. Secondo quanto riportato da Qui Antella, La società viola ha acquistato un terreno confinante col Viola Park, proprietà della signora Dorin, proprio alle spalle dello stadio Curva Fiesole. In quell’area di circa 6 ettari verrà realizzato un parcheggio da circa 490 posti. Il Viola Parking avrà due ingressi da via del Crocefisso del Lume e da via di Villa Cedri.

L’ufficio Governo del Territorio del Comune di Bagno a Ripoli, ha valutato l’utilizzazione temporanea dell’area agricola non in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale vigente, a condizione che sia mantenuta la permeabilità del suolo, non siano realizzati manufatti o infrastrutturazioni di tipo urbano e che via sia una adeguata sistemazione a verde.

“L’utilizzazione temporanea in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dal Piano Operativo vigente – affermano gli ufficici del Comune -, è ammissibile in ragione della sussistenza dell’interesse pubblico a favorire lo sviluppo di iniziative economiche, quale è quella della società richiedente, nonché a mitigare l’impatto delle attività connesse con il centro sportivo sulla viabilità locale, in attesa della realizzazione della Linea Tranviaria 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli”.

In particolare la soluzione del Viola Parking temporaneo è in attesa che venga realizzato il parcheggio scambiatore da 380 posti al capolinea della tramvia. L’inizio dei lavori, che spettano al Comune di Firenze, è slittato più volte. Si attende che i cantieri aprano ad inizio 2024.

Il progetto del Viola Parking, che deve avere il via libera dal Consiglio comunale di Bagno a Ripoli, sarà oggi pomeriggio discusso preliminarmente nella seduta della Commissione urbanistica.

“La Fiorentina ha acquistato un terreno di circa 6 ettari adiacente al Viola Park – conferma il sindaco Francesco Casini -. Con questa aggiunta il Viola Park diventa in assoluto il più grande centro sportivo d’Italia, era secondo solo a Formello dove si allena la Lazio. La Fiorentina sa che non può ingrandire il centro sportivo, e non ce n’è neppure bisogno, tuttavia può organizzare un parcheggio provvisorio, esattamente come ha fatto il comune di Bagno a Ripoli in questi mesi nell’area di via Granacci”.

Quali autorizzazioni occorrono per realizzare il parcheggio provvisorio?

“E’ necessaria l’approvazione del Consiglio comunale e l’autorizzazione paesaggistica. Solitamente è obbligatorio realizzare parcheggi a servizio delle nuove strutture sportive, ma tutti ci ricordiamo che la Soprintendenza pose delle restrizioni”.

Parcheggio provvisorio per quanto tempo?

“In attesa della realizzazione del parcheggio scambiatore al capolinea della tramvia. L’intervento è cofinanziato anche dal Comune di Bagno a Ripoli, ma la costruzione spetta al Comune di Firenze che è la base appaltante dei lavori della tramvia”.

Intervento che doveva già essere iniziato…

“I lavori dovrebbero partire a febbraio, ma è l’amministrazione fiorentina che li coordina. Noi abbiamo dato risposta a questi ritardi mettendo finora a disposizione della sosta l’area di via Granacci”.

