Nazione, Cabral convince ma la Fiorentina non molla Dia ma niente 25 milioni, sono troppi

Scrive La Nazione, il mercato in entrata non si fermerà qua. Impossibile che sia così, considerate alcune operazioni che stanno entrando nella fase più delicata, come quella della punta. Cabral, ieri a segno, continua a dare segnali importanti, con la Fiorentina che cerca però una valida alternativa. O meglio, una freccia in più. E questa pare proprio essere Dia. Oggi probabilmente i viola potrebbero provare l’affondo, considerato che scadrà la clausola rescissoria che lega l’attaccante alla Salernitana per 25 milioni. Di proposte di questa entità non sono arrivate e dunque la trattativa potrebbe avviarsi su cifre più ragionevoli. Se il club campano dovesse aprire una trattativa, la Fiorentina sarà pronta, in caso contrario, l’idea Dia sarebbe mollata e le quotazioni di Nzola avrebbero un’impennata.

