Gazzetta, Dia torna di moda per la Fiorentina, ora non serviranno più 25 milioni. Concorrenza Lazio

Nonostante i gol di Belotti e Nzola ieri in Conference League al Bruges la questione centravanti sembra tenere ancora banco in casa Fiorentina con Boulaye Dia che potrebbe tornare d’attualità. Un nome che già piaceva l’estate scorsa, ma il costo di 25 milioni spaventava. Ma su di lui potrebbe esserci anche la Lazio. Ma Tudor rivorrebbe il cholito Simeone, come ai tempi di Verona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO DA 7