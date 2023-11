Da Salerno: Tchaouna e Dia non si allenano in gruppo. Ma ci sono speranze per la Fiorentina

Doppia seduta di allenamento ieri per la Salernitana di Pippo Inzaghi che si sta preparando per affrontare la Fiorentina in trasferta. Come riporta e spiega Tuttosalernitana.com, non erano presenti con il gruppo Ochoa, Dia e Tchaouna. I due attaccanti hanno lavorato in palestra ma potrebbero rientrare molto presto in gruppo, con buone possibilità di strappare la convocazione per Firenze e accomodarsi in panchina per la gara di domenica pomeriggio.

La Salernitana ovviamente non vuole forzare, per non rischiare eventuali cadute e considerando anche il rientro di Cabral e le buone indicazioni ricevute nello scorso match con la Lazio, giocato proprio senza Dia e Tchaouna. Saranno decisivi i prossimi tre giorni per capire se i due calciatori hanno recuperato al 100% dai rispettivi problemi fisici.