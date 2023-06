Corriere dello Sport, tutti pazzi per Boulaye Dia, la Fiorentina continua a seguirlo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, è entrato nel mirino di molte squadre in Europa, attirando l’attenzione di Napoli, Roma, Lazio, West Ham, Burnley, Everton. I partenopei al momento sono in vantaggio, nel caso in cui Osimhen parta agiranno immediatamente. La Fiorentina resta vigile sul giocatore, consapevole che la folta concorrenza rende il club di Commisso meno appetibile. Dopo il quindicesimo gol in campionato, è scattata nel contratto di Dia una clausola rescissoria di 25 mln, valida fino al 15 luglio.