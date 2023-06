Corriere dello Sport: “Dia costerà 25 milioni entro il 15 giugno poi la Salernitana può far salire il prezzo”

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, alla Fiorentina piace Boulaye Dia per le sue doti tecniche e fisiche. La Salernitana entro il 30 giugno lo riscatterà per 12 milioni dal Villarreal, in questo modo scatterà una clausola sul suo contratto, se entro il 15 luglio nessuna società verserà 25 milioni il calciatore potrà partire. Dal 16 luglio il prezzo potrebbe dunque salire ulteriormente. I viola potrebbero offrire Cabral, con uno scambio di prestiti più conguaglio a favore dei campani. Occhio al Napoli che lo tiene di mira.

