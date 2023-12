Sentite De Sanctis: “Se tornassi indietro venderei subito Dia”. Occasione di mercato per la Fiorentina?

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato al Corriere dello Sport pentendosi di alcune scelte. Soprattutto sul caso Dia: “Se tornassi indietro, venderei Dia? Ora direi sì, anzi le dirò, ci sta anche che qualcuno aggiunga: perché acquistarlo? Ma è stato il nostro centravanti principe, sedici gol alle spalle di Osimhen e Lautaro Martinez. Poi all’ultimo giorno di mercato, quando pur volendo non avremmo potuto far nulla per sostituirlo, spunta un’offerta irricevibile ed offensiva dall’Inghilterra per averlo in prestito: cosa avrebbero detto di noi, o anche solo di me, se avessi compiuto quell’operazione?”.

Il centravanti è stato a lungo – ed è tutt’ora – accostato alla Fiorentina. Le parole del direttore sportivo della Salernitana sono chiare. Chissà se il nome del centravanti non potrà essere un’opportunità in vista delle prossime sessioni di calciomercato…