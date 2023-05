Da Salerno: la Fiorentina offre 15 milioni più Cabral per Dia. Lunga chiaccherata tra Commisso e Iervolino

Boulaye Dia è stato il protagonista assoluto della sfida dell’Arechi tra Salernitana e Fiorentina. Dopo la tripletta, secondo quanto scrive Tuttosalernitana.com, la società viola infatti si sarebbe mossa già ieri sera all’Arechi per acquistare l’attaccante senegalese recordman di gol in A con la maglia granata. La Fiorentina avrebbe offerto 15 milioni più il cartellino di Arthur Cabral per la punta che i granata riscatteranno a fine stagione per 12 milioni, ma nonostante la lunga chiacchierata tra i presidenti Commisso e Iervolino sarebbero poche le possibilità che l’offerta venga accettata.